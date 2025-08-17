Інтерфакс-Україна
Події
15:02 17.08.2025

Умови РФ для припинення вогню на зустрічі в Анкориджі включали відступ України з Донецької області, статус РПЦ та російської мови - ЗМІ

РФ висловила готовність відмовитися від захоплених територій в Сумській та Харківській областях, натомість вимагає від Збройних сил України повного виходу з районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити, в якості своїх умов для укладання мирного договору, обговорених під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Трампом під час зустрічі в Анкоріджі на Алясці у п'ятницю, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

"Пропозиція Путіна виключала припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди, блокуючи ключову вимогу Зеленського, країна якого щодня зазнає ударів російських безпілотників та балістичних ракет. Згідно з запропонованою російською угодою, Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку Росії заморозити лінії фронту в південних областях Херсонської та Запорізької, повідомили джерела. Україна вже відмовилася від будь-якого відступу з української землі", - йдеться в повідомленні.

Натомість повідомляється, що РФ готова повернути порівняно невеликі ділянки українських земель, які вона окупувала на півночі Сумської та північному сході Харківської областей. "Росія утримує осередки в Сумській та Харківській областях загальною площею близько 440 кв км… Україна контролює близько 6600 кв км Донецької та Луганської областей", - відзначається в повідомленні.

Джерела також повідомили, що Путін прагне щонайменше формального визнання суверенітету РФ над окупованим півостровом Крим. "Незрозуміло, чи це означає визнання урядом США, чи, наприклад, усіма західними державами та Україною. Київ та його європейські союзники відкидають формальне визнання правління Москви на півострові", - пише видання.

Путін також очікує скасування принаймні частини санкцій проти РФ, однак співрозмовники видання не уточнюють, чи стосується це як санкцій США, так і країн Європи.

Згідно вимог РФ, Україні також буде заборонено вступати до військового альянсу НАТО, хоча Путін був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки, повідомили джерела. Вони додали, що незрозуміло, що це означає на практиці.

РФ також вимагатиме офіційного статусу російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти. "Служба безпеки України звинувачує пов'язану з Москвою церкву у сприянні війні Росії проти України шляхом поширення проросійської пропаганди та розміщення шпигунів, що заперечує церква, яка стверджує, що розірвала канонічні зв'язки з Москвою. Україна ухвалила закон, що забороняє пов'язані з Росією релігійні організації, однією з яких вона вважає цю церкву. Однак вона ще не почала застосовувати цю заборону", - пише видання.

Reuters пише, що їхні два джерела попросили залишитися анонімними для обговорення делікатних питань, та заявили, що їхня обізнаність про пропозиції Путіна здебільшого базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і зазначили, що вона не є повною. Не було одразу зрозуміло, чи були пропозиції Путіна початковим гамбітом, який мав слугувати відправною точкою для переговорів, чи радше остаточною пропозицією, яка не підлягала обговоренню, відзначає видання.

Як повідомлялося, довірений радник Путіна з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов перед зустріччю Анкоріджі в інтерв’ю італійській Corriere della Sera заявив, що російська сторона зараз ставить менше умов для укладання мирної угоди з Україною, але серед них залишаються зобов'язання України не вступати до НАТО та виведення українських військ з підконтрольних українському урядові районів Донецької та Луганської областей, натомість російські окупаційні війська готові вийти з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей.

При цьому він дав зрозуміти, що максималістські очікування РФ залишаються незмінними. "Зобов'язання не вступати до Атлантичного альянсу є важливою передумовою будь-якого перемир'я. Тоді остаточні угоди, природно, також повинні будуть включати демілітаризацію України та конституційну реформу за федеральними принципами", - сказав Суслов.

У той же час він відзначив, що РФ "тепер готова до переговорів про припинення вогню, а не лише про остаточну угоду".

Другим варіантом радник Путіна назвав припинення Трампом всієї військової допомоги Києву та продажу зброї європейцям, щоб вони могли передати її Україні, що "прискорило б її поразку та повний крах" як відповідь на відмову Зеленського приймати такі умови припинення вогню.

На питання, чому Трамп у цьому випадку діяв би проти України, не запроваджуючи жодних каральних заходів проти РФ, Суслов відповів, що Трамп вже сам поставив себе у скрутне становище, коли попросив Китай, Індію та Бразилію припинити імпорт російської нафти, погрожуючи їм вторинними санкціями, і таким чином Путін пропонуватиме Трампу зручний вихід з ситуації.

 

