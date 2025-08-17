Інтерфакс-Україна
Події
14:23 17.08.2025

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц та Стубб теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте теж приєднається до президента України Володимира Зеленського та лідерів Європейського союзу на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка пройде 18 серпня у Вашингтоні.

"18 серпня 2025 року Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, яку організовує президент Сполучених Штатів паном Дональдом Дж. Трампом, з президентом України паном Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами", - повідомляє в неділю штаб-квартира альянсу.

Італійське національне інформаційне агентство ANSA повідомляє, що прем'єр-міністр Джорджія Мелоні в понеділок буде у Вашингтоні для участі у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі "разом з Володимиром Зеленським, Урсулою фон дер Ляєн та іншими європейськими лідерами".

Свою участь в зустрічі підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александер Стубб.

"Завтра я їду до Вашингтона з президентом Зеленським та іншими європейськими главами держав та урядів. Ми обміняємося думками з президентом США Трампом щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України", - написав Мерц в Телеграм в неділю.

"Президент Фінляндської Республіки Александер Стубб візьме участь у зустрічі з питань миру в Україні в понеділок, 18 серпня 2025 року, у Вашингтоні, округ Колумбія, США", - повідомила Канцелярія голови Фінської держави.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, планує у Вашингтоні обговорити з президентом США Дональдом Трампом усі деталі щодо завершення війни.

 

 

Теги: #нато #єс #сша #зеленський

