12:02 17.08.2025

Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

Сили оборони півдня України знищили протягом минулої доби, 16 серпня, 17 розрахунків операторів безпілотних авіаційних комплексів противника, 38 російських окупантів на 10 артилерійських систем.

"За минулу добу виявлені і знищені 17 розрахунків ворожих операторів БпАК. Загалом минулої доби ворожі втрати склали: 38 окупантів; 10 артилерійських систем; 29 одиниць автомобільної техніки; 8 БпЛА, серед яких Zala, Supercam, Орлан-30; 3 мотоцикли", - повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня України в неділю.

Також знищений ворожий човен, трактор, потяг в тимчасово окупованому Молочанську, польовий склад майна, два місця зберігання боєприпасів, дві точки зльоту та шість антен зв’язку і управління БпЛА. Зруйновано 29 укриттів окупантів.

 

