10:07 17.08.2025

П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

П’ятеро людей постраждали за добу у Харківській області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов станом на ранок неділі у Телеграм.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області.

"У с. Вільшани Солоницівської громади постраждали 19-річна, 46-річна і 76-річна жінки та 49-річний чоловік; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів  у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, приватний будинок, гараж та господарчу споруду,  у Куп'янському - багатоквартирний будинок .

 

