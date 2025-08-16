23:38 16.08.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Харківській області – прокуратура
Четверо мирних жителів постраждали внаслідок ворожої атаки по Вільшанах Харківської області, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Близько 21:00 суботи російський ударний безпілотник вдарив по подвір’ю приватного домоволодіння у Вільшанах.
"49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та їх 76-річна родичка отримали гостру стресову реакцію. Пошкоджено будинок та гараж. Точний тип БпЛА, яким було здійснено атаку, наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).