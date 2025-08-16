Інтерфакс-Україна
Події
17:38 16.08.2025

Трамп підтримує план передачі території в обмін на мир в Україні – ЗМІ

Фото: Getty Images

Після зустрічі з Путіним президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що тепер він вважає за краще віддати Росії неокуповані українські території, щоб покласти край бойовим діям, повідомляє The New York Times у суботу.

Як пише газета, Трамп сказав європейським лідерам, що, на його думку, можна швидко домовитися про мир, якщо Зеленський погодиться віддати Росії решту Донбасу, навіть ті території, які не окуповані російськими військами.

"Натомість Путін запропонував припинення вогню на решті території України за поточними лініями фронту та письмову обіцянку не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну", - йдеться у повідомленні з посиланням на слова двох високопоставлених європейських чиновників, які були проінформовані про розмову.

За інформацією, кроки американського президента були холодно сприйняті в Європі, де лідери неодноразово бачили, як Трамп змінював свою позицію щодо України після розмов з Путіним.

Під час телефонної розмови Трамп не згадував про введення додаткових санкцій або економічний тиск на Росію, повідомили чиновники. Але європейські лідери наголосили, що вони продовжуватимуть санкції та економічний тиск на Росію, доки не припиняться вбивства, сказав один із чиновників.

