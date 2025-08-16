Інтерфакс-Україна
Події
15:48 16.08.2025

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського по актуальній інформації на фронті та про наміри та пересування російської армії, за підсумками якої заявив, що армія РФ найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, захист позицій, актуальна інформація про наміри та пересування російської армії… Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами. Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

Зеленський зазначив, що Сили оборони мають успіх на деяких "надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська".

"Триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими. Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість", - наголосив президент.

Очільник Української держави відзначив підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та подякував військовим, що виконують бойові завдання та знищують окупантів.

"Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України", - акцентував президент.

