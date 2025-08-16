Інтерфакс-Україна
Події
14:33 16.08.2025

Підтримка України і тиск на Росію залишаються надзвичайно важливими - прем’єр-міністр Нідерландів

Фото: https://x.com/MinPres

Військова, фінансова та політична підтримка України, а також тиск на Росію, зокрема у вигляді жорстких санкцій, залишаються надзвичайно важливими, заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф.

"Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на досягнення стійкого миру в Україні. Приємно бачити, що зараз є перспектива проведення саміту між США, Україною та Росією за підтримки Європи. Переговори можуть проводитися тільки з Україною", - написав він у соцмережі Х у суботу.

Він назвав позитивним кроком те, що Європа та США спільно працюють над необхідними гарантіями безпеки для України і зазначив, що нідерланди продовжуватимуть відігравати активну роль у Коаліції охочих.

"Наша незмінна військова, фінансова та політична підтримка України, а також тиск на Росію, зокрема у вигляді жорстких санкцій, залишаються надзвичайно важливими", - написав Схоф.

