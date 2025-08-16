16 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1270 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1270 RUSSIAN AGRESSION

16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв, День чоловічої краси, Всесвітній день медоносних бджіл, Міжнародний день геокешинга, Всесвітній день безпритульних тварин.

Православна церква - Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (в народі Горіховий Спас); святого мученика Діомида.

Всесвітній день повітряних зміїв

Присвячений повітряним зміям, які є одними з найстаріших літальних апаратів, що використовувалися людьми з різною метою протягом тисячоліть. Повітряні змії мають багату історію, яка починається в Китаї приблизно 3 тисячі років тому. Вони використовувалися для релігійних обрядів, з військовою метою, прогнозування погоди та навіть для розваг. Сьогодні повітряні змії є популярним хобі та спортивним заняттям у багатьох країнах світу.

День чоловічої краси

Заснований в Америці в 2007 році компанією American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою. Метою цього дня є заохочення чоловіків до догляду за своєю зовнішністю та здоров’ям, а також подолання стереотипів, пов’язаних із чоловічою красою. Цього дня чоловіки можуть приділити час собі, відвідати салони краси, зайнятися спортом або просто відпочити.

Всесвітній день медоносних бджіл

У третю суботу серпня у США відзначається Всесвітній день медоносних бджіл. Раніше свято називалось Національним днем розповсюдження інформації про медоносних бджіл та святкування відбувалось у четверту неділю серпня. Вперше проводити заходи почала група бджолярів, яка у 2009 році подала до Міністерства сільського господарства США петицію на честь медоносних бджіл та бджолярства. Шанувальники бджіл з усього світу долучаються до відзначення цієї події.

Міжнародний день геокешинга

Кожну третю суботу серпня святкується Міжнародний день геокешинга – туристичної гри із застосуванням GPS. Сутність гри полягає у пошуках сховів, які зробили інші учасники. Грати у геокешинг можна як гуртом, так і поодинці.

Всесвітній день безпритульних тварин

Щороку кожна третя субота серпня відведена для святкування Всесвітнього дня безпритульних тварин. Мета свята – привернути увагу громадськості до труднощів, з якими стикаються кішки, собаки та інші домашні улюбленці, які залишилися без домівки.

Цього дня народилися:

380 років від дня народження Жана де Лабрюєра (1645-1696), французького письменника, сатирика-мораліста;

180 років від дня народження Ґабріеля Йонаса Ліппмана (1845-1921), французького фізика, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1908);

90 років від дня народження Марії Пантелеймонівни Буряк (1935-2008), української вишивальниці, майстрині декоративного розпису.

Ще в цей день:

1914 - Головна українська рада оприлюднює маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України;

1925 - Прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1960 - Кіпр проголошує незалежність;

1960 - Засновано Міжнародну академію астронавтики;

1972 - У Торонто відкривається Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю;

1995 - Більшість населення Бермудських островів на референдумі голосує проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Церковне свято:

Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа. Святе Обличчя або Спас Нерукотворний, є одним з найбільш шанованих іконічних образів у християнстві. Згідно з традицією, цей образ з'явився дивовижним чином, без участі людських рук, на полотні або тканині, на якій Ісус витер своє обличчя.

Цей образ асоціюється з кількома різними легендами. Найбільш відома з них розповідає про короля Едесси (зараз це місто Шанліурфа в Туреччині) Авгара V, який був хворий на проказу. Він послав свого посланця до Ісуса, просячи про зцілення. Відповідно до цієї легенди, Ісус витер своє обличчя хусткою, і на тканині залишився його образ. Ця тканина була принесена Авгару, який, побачивши її, зцілився.

Іменини: Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна.