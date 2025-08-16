Інтерфакс-Україна
05:52 16.08.2025

Трамп не виключає можливості підвищення тарифів на Китай у майбутньому

Президент США Дональд Трамп не виключив, що тарифи на Китай можуть бути підвищені в майбутньому, але наразі в цьому немає потреби.

"Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно про це думати. Зараз. Можливо, мені доведеться подумати про це через два чи три тижні, але зараз нам про це думати не потрібно. Я думаю, що, знаєте, зустріч пройшла дуже добре", — заявив Трамп в інтерв’ю для Fox News Шонну Ханніті.

