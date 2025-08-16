Зеленський досі чекає на дзвінок від Трампа після зустрічі з Путіним – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський перебуває з командою у Києві та досі чекає на дзвінок від президента США Дональда Трампа після його більш ніж двогодинної зустрічі з Путіним, повідомляє Financial Times.

Під час короткої спільної пресконференції з Путіним в Анкориджі Трамп заявив, що незабаром зателефонує Зеленському, а також представникам НАТО та європейським посадовцям, щоб поінформувати їх про підсумки зустрічі.

"Представник Офісу президента України повідомив, що США ще не виходили на зв’язок із Зеленським, і назвав ситуацію "дуже дивною"", - йдеться в повідомленні джерела.

За попередньою оцінкою команди українського президента, значного прогресу під час переговорів досягнуто не було. Ще один радник Зеленського охарактеризував зустріч українською як "нічого особливого".

Джерело: https://www.ft.com/content/c676f264-00f8-4565-a461-86ccf7e3127e