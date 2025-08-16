Інтерфакс-Україна
Події
03:14 16.08.2025

Зеленський досі чекає на дзвінок від Трампа після зустрічі з Путіним – ЗМІ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський перебуває з командою у Києві та досі чекає на дзвінок від президента США Дональда Трампа після його більш ніж двогодинної зустрічі з Путіним, повідомляє Financial Times.

Під час короткої спільної пресконференції з Путіним в Анкориджі Трамп заявив, що незабаром зателефонує Зеленському, а також представникам НАТО та європейським посадовцям, щоб поінформувати їх про підсумки зустрічі.

"Представник Офісу президента України повідомив, що США ще не виходили на зв’язок із Зеленським, і назвав ситуацію "дуже дивною"", - йдеться в повідомленні джерела.

За попередньою оцінкою команди українського президента, значного прогресу під час переговорів досягнуто не було. Ще один радник Зеленського охарактеризував зустріч українською як "нічого особливого".

Джерело: https://www.ft.com/content/c676f264-00f8-4565-a461-86ccf7e3127e

Теги: #дзвінок #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:28 16.08.2025
Трамп повертається до Вашингтону

Трамп повертається до Вашингтону

03:09 16.08.2025
Путін достроково покидає Аляску

Путін достроково покидає Аляску

02:23 16.08.2025
Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

18:46 15.08.2025
Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

17:20 15.08.2025
Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

16:01 15.08.2025
Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

19:48 20.01.2025
Трамп доручив організувати дзвінок Путіну, зокрема, для обговорення особистої зустрічі

Трамп доручив організувати дзвінок Путіну, зокрема, для обговорення особистої зустрічі

08:58 20.01.2025
Трамп доручив організувати дзвінок Путіну, зокрема, для обговорення особистої зустрічі

Трамп доручив організувати дзвінок Путіну, зокрема, для обговорення особистої зустрічі

20:06 17.03.2022
Самозванець зателефонував міністру оборони Великої Британії, представившись Шмигалем

Самозванець зателефонував міністру оборони Великої Британії, представившись Шмигалем

18:44 25.09.2019
Трамп назвав найбільшим в історії "полюванням на відьом" скандал щодо телефонної розмови із Зеленським

Трамп назвав найбільшим в історії "полюванням на відьом" скандал щодо телефонної розмови із Зеленським

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

ОСТАННЄ

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Завершено зустріч Трампа та Путіна у форматі три-на-три, очікується початок пресконференції

Путін розглядає можливу угоду з контролю над ядерною зброєю з США - ЗМІ

93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села поблизу Добропілля

Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

Сили оборони зупинили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

Путін і Трамп розпочали переговори у форматі "3 на 3" без вступних заяв

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці (розширена)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА