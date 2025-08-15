Сили оборони зупинили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

З початку доби на фронті відбулось 97 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіаційні бомби", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе та здійснили близько 4 000 обстрілів

