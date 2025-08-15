Інтерфакс-Україна
Події
23:14 15.08.2025

Сили оборони зупинили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби на фронті відбулось 97 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіаційні бомби", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе та здійснили близько 4 000 обстрілів

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27847

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 15.08.2025
4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

05:41 15.08.2025
Окупанти атакували українські позиції ще на 11 напрямках - Генштаб

Окупанти атакували українські позиції ще на 11 напрямках - Генштаб

02:49 15.08.2025
Сили оборони зупинили з початку доби 105 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони зупинили з початку доби 105 ворожих атак - Генштаб

01:20 15.08.2025
Окупанти втратили 96 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 96 осіб на покровському напрямку - Генштаб

11:36 14.08.2025
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

08:23 14.08.2025
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

04:45 13.08.2025
Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

03:27 13.08.2025
Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

01:50 13.08.2025
Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:32 12.08.2025
ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

ОСТАННЄ

Путін і Трамп розпочали переговори у форматі "3 на 3" без вступних заяв

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці (розширена)

Білий дім: зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа (розширена)

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці

Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА