Інтерфакс-Україна
Події
21:41 15.08.2025

Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

1 хв читати
Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

Запланована тет-а-тет зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться у форматі "три на три", повідомив високопосадовець Білого дому, повідомляє Sky News.

За його словами, у переговорах братимуть участь державний секретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф: "Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив нашому американському партнеру NBC News, що раніше запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна тет-а-тет тепер відбудеться у форматі "три на три". За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф".

 

Теги: #сша #президенти #зустріч #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 15.08.2025
Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

20:23 15.08.2025
Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

19:24 15.08.2025
Україна оцінюватиме результати зустрічі на Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню - Подоляк

Україна оцінюватиме результати зустрічі на Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню - Подоляк

16:31 15.08.2025
США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

13:57 15.08.2025
Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

13:47 15.08.2025
Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

13:43 15.08.2025
В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

12:55 15.08.2025
США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

12:07 15.08.2025
Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

07:32 15.08.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров

ВАЖЛИВЕ

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

ОСТАННЄ

Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Уряд України підтримав законопроєкт про відтермінування відкриття декларацій військовослужбовців

4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА