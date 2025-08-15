Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

Запланована тет-а-тет зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться у форматі "три на три", повідомив високопосадовець Білого дому, повідомляє Sky News.

За його словами, у переговорах братимуть участь державний секретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф: "Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив нашому американському партнеру NBC News, що раніше запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна тет-а-тет тепер відбудеться у форматі "три на три". За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф".