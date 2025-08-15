Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Президент США Дональд Трамп сподівається на успіх зустрічі з Володимиром Путіним, в іншому разі має намір швидко повернутися додому.

"Ми їдемо на зустріч з президентом Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні, я дуже швидко повернуся додому", - сказав він журналістам на борту літака, який летить з Вашингтону в Анкорідж в п'ятницю.

Пізніше, на запитання журналістів, що, на його думку, забезпечить успіх зустрічі з Путіним, Трамп відповів: "Я не можу вам цього сказати, я не знаю… Я хочу певних речей - я хочу бачити припинення вогню".

"Це не має відношення до Європи. Європа не каже мені, що робити. Але вони, очевидно, будуть залучені до цього процесу, як і Зеленський. Але я хочу, щоб перемир'я було досягнуто якнайшвидше. Я не знаю, чи це буде сьогодні, але я не буду задоволений, якщо це не буде сьогодні… я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися", - сказав президент США.

Як повідомлялося, зустріч Трампа з Путіним заплановано на 15 серпня на Алясці, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в місті Анкорідж. Президент США на зустрічі має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні. Інші теми не є пріоритетними.

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Не поставив свій підпис під документом лише прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан.