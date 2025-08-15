Інтерфакс-Україна
Події
20:23 15.08.2025

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

2 хв читати
Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

 

Президент США Дональд Трамп сподівається на успіх зустрічі з Володимиром Путіним, в іншому разі має намір швидко повернутися додому.

"Ми їдемо на зустріч з президентом Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні, я дуже швидко повернуся додому", - сказав він журналістам на борту літака, який летить з Вашингтону в Анкорідж в п'ятницю.

Пізніше, на запитання журналістів, що, на його думку, забезпечить успіх зустрічі з Путіним, Трамп відповів: "Я не можу вам цього сказати, я не знаю… Я хочу певних речей - я хочу бачити припинення вогню".

"Це не має відношення до Європи. Європа не каже мені, що робити. Але вони, очевидно, будуть залучені до цього процесу, як і Зеленський. Але я хочу, щоб перемир'я було досягнуто якнайшвидше. Я не знаю, чи це буде сьогодні, але я не буду задоволений, якщо це не буде сьогодні… я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися", - сказав президент США.

Як повідомлялося, зустріч Трампа з Путіним заплановано на 15 серпня на Алясці, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в місті Анкорідж. Президент США на зустрічі має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні. Інші теми не є пріоритетними.

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Не поставив свій підпис під документом лише прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан.

Теги: #сша #перемовини #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 15.08.2025
Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

21:41 15.08.2025
Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

18:46 15.08.2025
Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

16:31 15.08.2025
США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

13:57 15.08.2025
Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

13:43 15.08.2025
В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

12:55 15.08.2025
США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

12:07 15.08.2025
Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

07:29 15.08.2025
Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

19:41 14.08.2025
Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

ВАЖЛИВЕ

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов

ОСТАННЄ

Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Уряд України підтримав законопроєкт про відтермінування відкриття декларацій військовослужбовців

4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА