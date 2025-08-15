Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Дніпра, виникла пожежа, є постраждалий – обладміністрація

Принаймні одна людина постраждала внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Дніпровського району Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", - написав Лисак в Телеграм у п'ятницю.

Раніше під час повітряної тривоги повідомлялося про балістичну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра та міста Кам'янське Дніпровського району, згодом в місті пролунав вибух.