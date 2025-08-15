Інтерфакс-Україна
Події
14:43 15.08.2025

Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

Білий дім оприлюднив список повного складу делегації, яка супроводжує президента США Дональда Трампа в поїздці на Аляску для зустрічі з Володимиром Путіним, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, до складу делегації увійшли державний секретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, спеціальний посланник Стів Віткофф, прессекретар Білого дому Кароліна Левітт, директор ЦРУ Джон Реткліфф, керівник апарату Сьюзі Вайлс та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

До складу делегації не увійшли віцепрезидент США Джей Ді Венс та спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

А сам Трамп перед вильотом на Аляску подав повідомлення у Truth Social: "ВИСОКІ СТАВКИ!!!".

