ДБР розкрило схему ухилення від мобілізації, організовану у Мар’їнському райсуді: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунам дітей

Працівники ДБР викрили виконуючого обов’язки голови одного з судів Донецької області, його помічника, заступника керівника апарату та секретаря суду.

"Посадовці за гроші допомагали чоловікам призовного віку незаконно уникати мобілізації та виїжджати за кордон під час воєнного стану. Наприкінці 2024 року ДБР вже повідомило про підозру одному з учасників оборудки – помічнику судді. Під час подальшої перевірки було встановлено причетність до схеми ще кількох працівників суду", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як уточнив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у телеграм-каналі, мова йде про Мар’їнськй районний суд.

"За даними слідства, вони (працівники суду – ІФ-У) за $3 тис. організовували ухвалення фіктивних рішень про розлучення та позбавлення батьківських прав матері. Це створювало підстави визнати чоловіка єдиним опікуном дитини до 18 років і таким чином звільнити його від мобілізації та надати право на виїзд за межі України. Рішення ухвалювали без реальних позовів, сплати судового збору та участі обов’язкових органів, зокрема служби у справах дітей", - повідомляє ДБР.

Окрім того, зЗаступник керівника апарату суду незаконно втручалася в автоматизовану систему документообігу, реєструвала неіснуючі справи та засвідчувала підроблені рішення гербовою печаткою. В. о. голови суду виносив неправосудні рішення, а секретар судових засідань готувала фіктивні документи та судові повістки, які передавали "клієнтам".

З початку повномасштабного вторгнення до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень. На їх підставі понад 40 осіб перетнули кордон, більш як 30 з них – не повернулися. Серед позивачів були й працівники самого суду.

В. о. голови суду, помічнику судді, заступнику керівника апарату та секретарю суду повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України), втручанні в роботу судової системи (ч. 2 ст. 376-1 КК України), підробленні судових рішень (ч. 1 ст. 366 КК України) та перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкції цих статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Окремо задокументовано дії іншого судді цього суду, яка у приватному спілкуванні заперечувала збройну агресію РФ, глорифікувала російських військових та схвалювала окупацію українських територій. Їй повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, що виправдовують агресію РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України), що передбачає до 8 років ув’язнення.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.