Інтерфакс-Україна
Події
12:55 15.08.2025

США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

1 хв читати
Фото: Unsplash

США збережуть свій військовий контингент у Польщі, йдеться в заяві посольства Вашингтона у Варшаві.

"Військове співробітництво є ключовим елементом польсько-американських відносин, і тривала присутність американських військ у Польщі демонструє нашу прихильність до виконання союзницьких зобов'язань", - підкреслили в американській дипмісії.

Раніше прес-секретар польського президента Рафал Лескевич повідомив, що президенти США і Польщі Дональд Трамп і Кароль Навроцький 3 вересня в ході робочої зустрічі в Білому домі обговорять розміщення американських військ у Польщі та ряд інших питань.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомляв, що в країні перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців, що ставить її на третє місце в Європі після Німеччини та Італії за чисельністю контингенту США.

Теги: #польща #американські_військові #сша

