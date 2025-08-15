США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

Фото: Unsplash

США збережуть свій військовий контингент у Польщі, йдеться в заяві посольства Вашингтона у Варшаві.

"Військове співробітництво є ключовим елементом польсько-американських відносин, і тривала присутність американських військ у Польщі демонструє нашу прихильність до виконання союзницьких зобов'язань", - підкреслили в американській дипмісії.

Раніше прес-секретар польського президента Рафал Лескевич повідомив, що президенти США і Польщі Дональд Трамп і Кароль Навроцький 3 вересня в ході робочої зустрічі в Білому домі обговорять розміщення американських військ у Польщі та ряд інших питань.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомляв, що в країні перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців, що ставить її на третє місце в Європі після Німеччини та Італії за чисельністю контингенту США.