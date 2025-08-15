Інтерфакс-Україна
Події
11:54 15.08.2025

Ухвалена примусова евакуація родин з дітьми з Одноробівки Харківської області - Синєгубов

Фото: https://t.me/synegubov

Рада оборони Харківської області на засідання у п'ятницю ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з Одноробівки, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у зв'язку із безпековою ситуацією. На сьогодні там залишається 2 родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #синєгубов #харківська_область #евакуація

