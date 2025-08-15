На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка; у с. Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки та автомобіль, в Ізюмському районі пошкоджено гараж, 2 автомобілі, трактор та овочесховище.