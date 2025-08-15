Інтерфакс-Україна
Події
08:09 15.08.2025

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

1 хв читати
Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого удару по морському порту "Оля" в Астраханській області Росії, повідомив генеральний штаб Збройних Сил України.

"В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (Астраханська область рф)", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються.

 

Теги: #порт #рф #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:29 15.08.2025
Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

04:28 15.08.2025
Росія використовує сексуальне насильство, як метод ведення війни на ТОТ - Сибіга

Росія використовує сексуальне насильство, як метод ведення війни на ТОТ - Сибіга

19:41 14.08.2025
Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

12:15 14.08.2025
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

12:11 14.08.2025
Мелоні: Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці

Мелоні: Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці

06:24 14.08.2025
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

14:15 09.08.2025
Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

16:20 08.08.2025
Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

13:26 07.08.2025
Сили оборони уразили Афіпський НПЗ на території РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ на території РФ – Генштаб ЗСУ

11:17 02.08.2025
Генштаб ЗСУ і СБУ підтвердили ураження низки об’єктів у РФ, задіяних у збройній агресії проти України

Генштаб ЗСУ і СБУ підтвердили ураження низки об’єктів у РФ, задіяних у збройній агресії проти України

ВАЖЛИВЕ

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

ОСТАННЄ

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

Послуга онлайн-розлучення з’явиться у "Дії " восени – 1-й віце-прем’єр

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Росіяни обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий та пошкодження - Лисак

Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА