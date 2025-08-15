Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого удару по морському порту "Оля" в Астраханській області Росії, повідомив генеральний штаб Збройних Сил України.

"В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (Астраханська область рф)", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються.