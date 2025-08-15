Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров
Російські війська за добу здійснили 578 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
"Впродовж доби окупанти завдали 578 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.
За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Оріхову, Новоданилівці, Преображенці та Малинівці, а 421 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Біленьке, Канівське, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Омельник, Малу Токмачку та Чарівне.
Також 4 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське, Малинівку та Новоданилівку, а 147 артилерійських ударів завдано по території Веселянки, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Крім того, надійшло 26 повідомлень про руйнування приватних будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали.