15 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1269 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1269 RUSSIAN AGRESSION

15 серпня в Україні відзначають День археолога, День міста Тернопіль.

Ще сьогодні - Всесвітній день величі.

Національне свято Республіки Індія. День Незалежності (1947).

Національне свято Республіки Корея. День національного визволення.

Православна церква - Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста.

День археолога

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 06.08.2008 р. № 694/2008.

Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події. Існує кілька легенд про походження цього свята. Одна з них розповідає, що свято виникло під час археологічних розкопок у Новгороді, коли археологи вирішили відзначити день народження Буцефала, коня Олександра Македонського.

Всесвітній день величі

Заснований професором Патріком Бусінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та вшанування величі в кожній людині, будь то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проєктів, місць і всього, що є прекрасного в житті. Він заохочує нас плекати і відкривати велич у собі та інших.

День міста Тернопіль28 серпня щорічно раніше відзначали День міста Тернопіль, що традиційно припадало на свято Першої Пречистої. У звʼязку з реформою церковного календаря тепер День міста Тернопіль відзначається 15 серпня.

За розмірами Тернопіль є четвертим містом заходу України. Тернопіль є одним із трьох основних центрів Галичини.

Засноване місто у 1540 році Яном Тарновським. Розташоване на річці Серет. Перші письмові згадки про Тернопіль датуються 15 квітня 1540 року. Заступницею міста вважається свята Текля.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Омеляна Іллі Падучака (1885-1961), українського громадського діяча, промисловця, організатора "Просвіти" в Парагваї;

120 років від дня народження Володимира Никифоровича Гавриленка (1905-1995), українського письменника, прозаїка, публіциста;

120 років від дня народження Мирослава Маріяна Жураківського (1905 - після 1932), українського військового діяча, члена ОУН;

110 років від дня народження Максима Павловича Комишанченка (1915-1970), українського літературознавця, критика.

Ще в цей день:

1556 - У Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;

1649 - Під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва);

1795 - У Французькій республіці вводять нову валюту — франк;

1832 - Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджувала свободу друку;

1848 - Американець Волдо Генчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;

1877 - Томас Едісон пропонує використовувати слово "hello" для початку телефонної розмови;

1914 - Офіційно відкривають Панамський канал;

1932 - Під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську "Тріумфальну дорогу";

1943 - За наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю починається чищення;

1960 - Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;

1963 - У Шотландії відбувається остання смертна кара;

1997 -В Україні засновують орден княгині Ольги;

2007 - Землетрус у Перу, понад 500 загиблих;

2013 - Смітсонівський інститут оголосив про відкриття Bassaricyon neblina з роду олінго, це перший новий хижий ссавець в Північній Америці за останні 35 років;

2021 - місто Кабул перейшло під контроль талібів, затверджені нові прапор і герб Афганістану.

Церковне свято:

Успіння Пресвятої Богородиці

Свято є одним із дванадцяти найважливіших свят у православному церковному календарі. Символізує закінчення земного життя Діви Марії та її возз’єднання з Ісусом Христом на небесах. За переказами, апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Богородицею та поховати її. У римо-католицькій церкві цього ж дня святкують Внебовзяття Діви Марії, подію, яка відбулася одразу після Успіння. Це свято має велике значення для християн, і йому присвячено багато храмів в Україні, таких як Успенський собор Києво-Печерської лаври та Успенський собор Почаївської лаври.

Іменини: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.