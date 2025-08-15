Окупанти атакували українські позиції ще на 11 напрямках - Генштаб

Російські окупанти атакували позиції українських підрозділів ще на 11 напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, здійснив 233 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

У четвер ворог один раз атакував на Південно-Слобожанському напрямку, поблизу Глибокого.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на українські позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка. Ще два боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку українські військові відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На даний час на Краматорському напрямку українські захисники зупиняють ворожий штурм в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку українські війська сьогодні відбивали шість ворожих атак в районах Торецька, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці вже відбили 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи. Ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив шість невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів. Авіаудару зазнало Львове.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oQ1FCUQArkSGDzMWDXaJfuanM14b1kVmimym7TeBjrVcsgLAUkB2zxBynVvjsE9vl