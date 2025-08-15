Росія використовує сексуальне насильство, як метод ведення війни на ТОТ - Сибіга

Росія використовує сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, як метод ведення війни на тимчасово окупованих територіях, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"У щорічній доповіді генерального секретаря ООН за 2024 рік про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, підтверджується: Росія використовує сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, як метод ведення війни на тимчасово окупованих територіях та в місцях утримання під вартою", - написав він в соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що масштаби та жорстокість (методів РФ – ІФ-У) шокують, тому Росію необхідно включити до списку злісних порушників та посилити санкції.

"Світ повинен діяти спільно, щоб зупинити агресивну війну Росії та забезпечити справедливість для жертв", - зазначив глава МЗС.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1956075580916686983