На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

У Сумській ОВА повідомили про російські удари по області у четвер, внаслідок одного з них постраждав чоловік, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

У Миропільській громаді під час атаки ворожого FPV-дрона постраждав 32-річний чоловік.

В ОВА зазначили, що постраждалий давно евакуювався із села, але у четвер приїхав навідати домівку. Коли повертався, то потрапив під обстріл.

Чоловіка з дрібними осколковими пораненнями госпіталізували, його обстежили лікарі.

"Закликаю мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільних, їхні домівки та транспорт", - закликав начальник ОВА Олег Григоров.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/37828