Внаслідок повторного обстрілу прикордоння на Харківщині кількість загиблих зросла до двох, ще одну людину важко поранено

О 14:30 ЗС РФ вдруге вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області, цього разу КАБом, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Унаслідок удару загинув місцевий мешканець 1987-го року народження, який перебував у власному будинку. Ще один 39-річний чоловік зазнав важкого поранення. З відірваною кінцівкою його було госпіталізовано до лікарні, наразі стан чоловіка стабільний. За сьогоднішній день у Козачолопанському старостинському окрузі вже двоє загиблих та двоє поранених", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Він закликав мешканців, які ще залишаються у прикордонній зоні, евакуюватися, і нагадав, що заявки на евакуацію можна подати за номерами 102, 112 або 0800339291.