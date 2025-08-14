Інтерфакс-Україна
Події
14:27 14.08.2025

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у Лондоні зустрівся з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, з яким скоординував позиції.

"Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, лідери обговорили продовження програм підтримки української армії й оборонного виробництва. Зеленський наголосив, що за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу.

Також він запросив Велику Британію приєднатися до програми PURL (Перелік пріоритетних потреб України).

"Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія", - повідомив Зеленський.

Глава Української держави та Стармер обговорили інвестиції в українське виробництво дронів.

"Маємо значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребуємо для цього термінового фінансування. Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього", - наголосив президент.

