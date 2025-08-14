Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Фото: Нацполіція

Через обстріли окупаційної армії РФ населених пунктів Херсонської області загинуло семеро людей, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них – три співробітника поліції, пошкоджено понад 100 житлових будинків, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Вранці російська армія з реактивних систем залпового вогню здійснила масований обстріл селища Чорнобаївка поблизу Херсона, також зачепило і Степанівку. Внаслідок прямого влучання боєприпасу в будинок загинула 61-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів. Ще п’ять людей поранені. 78-річний чоловік та жінки віком від 39 до 80 років отримали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, армія РФ з реактивних систем залпового вогню ударила по Комишанах.

"Загинув 65-річний чоловік та отримала поранення 64-річна жінка. Постраждалу госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, вогнепальними пораненнями та відкритим переломом ноги. Рятувальники вивезли жінку, яка згодом померла у кареті "швидкої", а тіло чоловіка забирали поліцейські", - повідомили в поліції.

Втім, під час евакуації тіла загиблого, окупанти нанесли удар БпЛА по бронеавтомобілю поліції.

"Коли правоохоронці помістили загиблого до броньованого автомобіля, російський дрон вдарив по службовому транспортному засобу правоохоронців. У результаті троє поліцейських отримали мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, контузії. У двох із них зафіксовані уламкові поранення", - акцентували у пресслужбі.