12:05 14.08.2025

Російський спецборт летить над Арктикою в бік Аляски, наявність Путіна на борту не підтверджена

Урядовий літак Іл-96 Спеціального льотного загону "Росія", рейс RSD 381, вилетів з російського аеропорту "Внуково" біля Москви о 7:50 та прямує до міста Анкорідж на американській Алясці, де має приземлитися приблизно за шість годин, о 6:43 ранку в п'ятницю за місцевим часом та о 17:43 в четвер за київським.

Як повідомляє сервіс Flightradar, зараз борт пролітає вздовж російського узбережжя Північного Льодовитого Океану. Його не супроводжує жоден інший ідентифікований сервісом літак.

Хто перебуває на борту літака, і чи летить на ньому, зокрема, Володимир Путін, наразі невідомо.

У той же час російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що до складу російської делегації, яка візьме в участь у зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Анкоріджі в п'ятницю, візьме участь спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

Як повідомлялося, зустріч Трампа з Путіним запланована на 15 серпня на Алясці, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в місті Анкорідж. Президент США на зустрічі має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні, інші теми не є пріоритетними.

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Не поставив свій підпис під документом лише прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан.

