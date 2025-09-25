США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

США у середу, 24 вересня, піднімали в небо винищувачі F-16 на перехоплення чотирьох російських військових літаків біля штату Аляска, повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

“24 вересня 2025 року Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило і відстежило два Ту-95 і два Су-35, що діяли в розпізнавальній зоні протиповітряної оборони (ADIZ) Аляски”, - йдеться у повідомленні у соціальній мережі Х у четвер.

Повідомляється, США підняли в небо чотири F-16 з літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління E-3 і заправниками, щоб “точно ідентифікувати і перехопити” російські літаки.

Розпізнавальна зона протиповітряної оборони Аляски - це міжнародний повітряний простір, але межує з суверенним повітряним простором США і Канади.