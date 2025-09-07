Інтерфакс-Україна
Події
22:02 07.09.2025

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

2 хв читати
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці дала йому те, що він хотів.

"Шкода, що України там не було, тому що, думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я думаю, Путін це отримав. І дуже шкода", - сказав Зеленський в інтерв’ю ABC News.

Глава держави вказав, що "Путін не хоче зустрічатися зі мною, але дуже хотів зустрітися з президентом Сполучених Штатів, щоб показати всім відео та зображення, що він там є".

У розмові з журналісткою на розбомбленому американському заводі Flextronics у Мукачеві Зеленський зазначив, що, на його думку, для припинення війни потрібен більший тиск на Росію з боку американських і європейських союзників.

"Ми всі розуміємо, що нам потрібен додатковий тиск на Путіна. Нам потрібен тиск з боку Сполучених Штатів. І я сказав, що вважаю: президент Трамп має рацію щодо європейців - я дуже вдячний усім партнерам", - сказав Зеленський.

За його словами, "деякі з них продовжують купувати російську нафту і газ, і це несправедливо". Необхідно припинити купувати будь-які енергоносії в Росії, додав Зеленський, наголосивши: "Це лише один-єдиний спосіб зупинити вбивцю. Потрібно позбавити його зброї. Енергія - це його зброя", вважає Зеленський.

Стосовно гарантій безпеки, які Україна обговорювала зі США та Європою, глава держави пояснив, що вони "можуть ґрунтуватися лише на нашій армії".

"Я думаю, президент (Трамп – ІФ-У) хоче закінчити цю війну. Але якщо ми говоримо про справедливий і тривалий мир, то важливо закінчити й не мати можливості... знову почати агресію через пів року, через рік, через два роки", - додав він.

Відповідаючи на запитання, що таке перемога для його країни, Зеленський зазначив, що це виживання України. "Мета Путіна - окупувати Україну. Путін хоче, звичайно, окупувати нас повністю… І поки він не зможе цього зробити, перемога буде на нашому боці. Тому для нас виживання - це перемога".

Він наголосив, що йдеться про виживання "з нашою ідентичністю, з нашою країною, з нашою незалежністю".

 

Теги: #путін #аляска #зеленський

