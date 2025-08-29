Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

Всі польоти F-16, за винятком оперативних, призупинені до подальшого повідомлення, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил Польщі полковник Марек Павлик.

"У четвер ввечері під час навчань перед авіашоу AirSHOW в Радомі зазнав аварії літак F-16. Льотчик, майор Мацей "Slab" Краков'ян, не вижив. Після катастрофи було прийнято рішення призупинити всі польоти за участю F-16 до подальшого повідомлення", - сказав Павлик, якого цитують польські ЗМІ.

"Однак це не поширюється на оперативні дії, включаючи місії із захисту польського кордону і повітряного простору", - підкреслив представник Генштабу Польщі.

Винищувачі F-16 регулярно патрулюють східний кордон Польщі в рамках системи протиповітряної оборони країни і виконання союзницьких зобов'язань в НАТО. Вони є ключовим елементом постійної бойової готовності, діючи в якості резервних пар, готових до негайного запуску у відповідь на потенційні загрози, включаючи порушення повітряного простору або ракетні атаки.