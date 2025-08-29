Інтерфакс-Україна
Події
15:02 29.08.2025

Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

1 хв читати
Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

Всі польоти F-16, за винятком оперативних, призупинені до подальшого повідомлення, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил Польщі полковник Марек Павлик.

"У четвер ввечері під час навчань перед авіашоу AirSHOW в Радомі зазнав аварії літак F-16. Льотчик, майор Мацей "Slab" Краков'ян, не вижив. Після катастрофи було прийнято рішення призупинити всі польоти за участю F-16 до подальшого повідомлення", - сказав Павлик, якого цитують польські ЗМІ.

"Однак це не поширюється на оперативні дії, включаючи місії із захисту польського кордону і повітряного простору", - підкреслив представник Генштабу Польщі.

Винищувачі F-16 регулярно патрулюють східний кордон Польщі в рамках системи протиповітряної оборони країни і виконання союзницьких зобов'язань в НАТО. Вони є ключовим елементом постійної бойової готовності, діючи в якості резервних пар, готових до негайного запуску у відповідь на потенційні загрози, включаючи порушення повітряного простору або ракетні атаки.

Теги: #польща #f_16

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 29.08.2025
ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

01:20 29.08.2025
Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

23:18 28.08.2025
Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

06:33 28.08.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

16:53 27.08.2025
ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

15:52 27.08.2025
Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

11:24 27.08.2025
В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

08:52 26.08.2025
У Польщі спростували можливість відключення Starlink для України

У Польщі спростували можливість відключення Starlink для України

18:44 25.08.2025
Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

17:56 25.08.2025
Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

ВАЖЛИВЕ

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

ОСТАННЄ

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

Зеленський: Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону

Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

Ізраїль відмовляється від гуманітарних пауз у Газі

Україна повернула групу дітей з ТОТ Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА