Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував ФРН за фінансування пакету військового обладнання США для України, зазначивши, що нині Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні.

"Дякуємо Німеччині за те, що вона знову зробила крок вперед, профінансувавши пакет військового обладнання США для України. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і це оголошення ще раз підкреслює її відданість справі допомоги українському народу в захисті його свободи та суверенітету", - написав він у соцмережі Х у четвер.

Як повідомлялось, Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати один із перших комплексних пакетів підтримки на суму до 500 млн. доларів США в рамках механізму PURL (Список пріоритетних потреб України), йдеться у спільній заяві Міноборони та МЗС ФРН.

Загалом від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні близько 40 мільярдів євро двосторонньої військової підтримки або виділила її на найближчі роки.