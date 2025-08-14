Інтерфакс-Україна
Події
11:51 14.08.2025

Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

1 хв читати
Рютте: Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував ФРН за фінансування пакету військового обладнання США для України, зазначивши, що нині Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні.

"Дякуємо Німеччині за те, що вона знову зробила крок вперед, профінансувавши пакет військового обладнання США для України. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і це оголошення ще раз підкреслює її відданість справі допомоги українському народу в захисті його свободи та суверенітету", - написав він у соцмережі Х у четвер.

Як повідомлялось, Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати один із перших комплексних пакетів підтримки на суму до 500 млн. доларів США в рамках механізму PURL (Список пріоритетних потреб України), йдеться у спільній заяві Міноборони та МЗС ФРН.

Загалом від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні близько 40 мільярдів євро двосторонньої військової підтримки або виділила її на найближчі роки.

Теги: #рютте #німеччина #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 13.08.2025
Рютте подякував Трампу за лідерство у досягненні миру: Тепер м'яч на боці Путіна

Рютте подякував Трампу за лідерство у досягненні миру: Тепер м'яч на боці Путіна

14:50 11.08.2025
Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

02:29 11.08.2025
Рютте вважає, що Трамп на майбутній зустрічі перевірятиме чи серйозно налаштований Путін - ЗМІ

Рютте вважає, що Трамп на майбутній зустрічі перевірятиме чи серйозно налаштований Путін - ЗМІ

20:36 10.08.2025
Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

14:58 08.08.2025
Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

11:27 07.08.2025
В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

20:25 05.08.2025
Рютте поінформував Зеленського щодо роботи з країнами, які готові долучитися до ініціативи закупівлі американської зброї

Рютте поінформував Зеленського щодо роботи з країнами, які готові долучитися до ініціативи закупівлі американської зброї

20:00 05.08.2025
"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

18:46 05.08.2025
Пакети допомоги в рамках PURL затверджує SACEUR, їх зміст не розголошується – посадовець НАТО

Пакети допомоги в рамках PURL затверджує SACEUR, їх зміст не розголошується – посадовець НАТО

17:44 05.08.2025
Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

ВАЖЛИВЕ

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

ОСТАННЄ

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

У Кремлі оголосили склад делегації РФ на переговорах на Алясці та програму зустрічі Трампа й Путіна

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Мелоні: Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці

Російський спецборт летить над Арктикою в бік Аляски, наявність Путіна на борту не підтверджена

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Україна восени планує розпочати нові ремонтні роботи на конфайнменті на Чорнобильській АЕС

Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА