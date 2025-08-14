Інтерфакс-Україна
Події
10:21 14.08.2025

Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ по об’єктах оборонної інфраструктури на Одещині: резидент групи - охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств – сформував групу інформаторів із числа своїх друзів.

"За результатами багатоетапної спецоперації на Одещині затримано чотирьох учасників ворожого осередку разом із резидентом (старшим агентом) групи", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер.

За інформацією української спецслужби, фігуранти готували для ФСБ координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки окупантів в обхід української ППО.

"Резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств… Згодом за інструкцією ФСБ резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину – продавчиню в місцевому магазині", - інформують в СБУ.

Щоб виконати вороже завдання, учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони.

"Додатково фігуранти у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів, зокрема відвідувачів спортшколи, клієнтів таксі або покупців у магазині", - зазначають у відомстві.

Зібрані дані агенти передавали резиденту під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації.

Співробітники СБУ викрили російську агентуру ще на початку її розвідактивності, задокументували і затримали у повному складі.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Теги: #одеса #сбу #агенти_рф

