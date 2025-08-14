МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

Фото: https://www.iaea.org/

Група експертів МАГАТЕ, що перебувають на майданчику Запорізької АЕС, відзначила зростаючі труднощі із забезпеченням надійного водопостачання шести реакторів станції в стані холодного зупину та їх систем безпеки, особливо в умовах спекотної погоди з високою інтенсивністю випаровування.

Про це МАГАТЕ повідомило з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Маріано Гроссі на своєму сайті 13 серпня.

"Група отримала технічну інформацію про розподіл води по всьому майданчику, включаючи інформацію про подачу води в системи ядерної безпеки та забезпечення", - зазначили в агентстві.

Протягом останніх двох тижнів співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС продовжували стежити за станом систем охолоджувальної води. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з весни 2024 року, але їм як і раніше, потрібна охолоджувальна вода для систем безпеки, активних зон реакторів і басейнів витримки відпрацьованого палива.

Також залишається вразливою на ЗАЕС і ситуація із зовнішнім електропостачанням: як повідомлялося, 7 травня станція втратила зв'язок з останньою резервною лінією електропередачі напругою 330 кВ, що призвело до її залежності від єдиної лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Своєю чергою в агентстві повідомили, що група МАГАТЕ на ЗАЕС 12 серпня виявила дим в адміністративній будівлі станції, де розташований її офіс, після повідомлень про пожежу поблизу градирень.

"Порушень ядерної безпеки на станції не виявлено, постраждалих немає, а за допомогою обладнання МАГАТЕ члени групи не виявили підвищення рівня радіації. Під час сьогоднішнього (13 серпня – ІФ-У) обходу група виявила обгорілі дерева поруч з градирнями", - повідомили в агентстві.

Група продовжує розслідування інциденту в рамках постійного моніторингу ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

Окрім того, група МАГАТЕ отримала інформацію про численні випадки обстрілів у промисловій зоні поруч із станцією за останній тиждень. Повідомляється, що обстріл стався в безпосередній близькості від ЗАЕС, приблизно в 1,2 кілометра від периметра майданчика. Хоча обстріл не мав прямого впливу на ядерну безпеку станції, група МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує щодня чути звуки військових дій.