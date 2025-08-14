Зеленський перебуває з візитом у Лондоні, планується зустріч зі Стармером

Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером відбудеться в четвер вранці в Лондоні, де голова Української держави перебуває з візитом, повідомляє BBC.

"Сьогоднішня ранкова зустріч високого рівня між лідерами Великої Британії та України на Даунінг-стріт, 10, буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії, запланованою лише за 24 години до саміту на Алясці", - йдеться в повідомленні.

Видання наголошує, що це буде "останній поштовх для того, щоб європейські вимоги були почуті, перш ніж Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні".

Відзначається, що після розмови в середу з іншими європейськими лідерами, Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, Стармер заявив, що територіальна цілісність України має бути захищена, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Він також сказав, що "будь-яке припинення вогню має бути тривалим, а для цього потрібні гарантії безпеки", додавши, що це було причиною створення Коаліції охочих, яка має готові надійні військові плани, які можна було б використати у разі припинення вогню.

Стармер напередодні п'ятничного саміту між Трампом та Володимиром Путіним каже, що існує "реальний шанс" на припинення вогню між РФ та Україною, відзначає видання.

Як повідомлялося, у середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. Після цього пройшла зустріч "Коаліції охочих", у якій взяв участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.