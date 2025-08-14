Інтерфакс-Україна
Події
09:29 14.08.2025

Зеленський перебуває з візитом у Лондоні, планується зустріч зі Стармером

2 хв читати
Зеленський перебуває з візитом у Лондоні, планується зустріч зі Стармером

Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером відбудеться в четвер вранці в Лондоні, де голова Української держави перебуває з візитом, повідомляє BBC.

"Сьогоднішня ранкова зустріч високого рівня між лідерами Великої Британії та України на Даунінг-стріт, 10, буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії, запланованою лише за 24 години до саміту на Алясці", - йдеться в повідомленні.

Видання наголошує, що це буде "останній поштовх для того, щоб європейські вимоги були почуті, перш ніж Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні".

Відзначається, що після розмови в середу з іншими європейськими лідерами, Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, Стармер заявив, що територіальна цілісність України має бути захищена, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Він також сказав, що "будь-яке припинення вогню має бути тривалим, а для цього потрібні гарантії безпеки", додавши, що це було причиною створення Коаліції охочих, яка має готові надійні військові плани, які можна було б використати у разі припинення вогню.

Стармер напередодні п'ятничного саміту між Трампом та Володимиром Путіним каже, що існує "реальний шанс" на припинення вогню між РФ та Україною, відзначає видання.

Як повідомлялося, у середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. Після цього пройшла зустріч "Коаліції охочих", у якій взяв участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Теги: #лондон #стармер #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 13.08.2025
Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

18:47 13.08.2025
Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

18:28 13.08.2025
Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

18:24 13.08.2025
Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

18:20 13.08.2025
Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

18:02 13.08.2025
Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

17:52 13.08.2025
Зеленський: моя позиція щодо територіальних питань не змінилася

Зеленський: моя позиція щодо територіальних питань не змінилася

17:41 13.08.2025
Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

16:43 13.08.2025
Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

13:42 13.08.2025
Зеленський прибув з візитом до Берліна

Зеленський прибув з візитом до Берліна

ВАЖЛИВЕ

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

ОСТАННЄ

Україна восени планує розпочати нові ремонтні роботи на конфайнменті на Чорнобильській АЕС

Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Окупанти за добу просунулися на 4 ділянках в трьох областях, захопили понад 20 кв. км – DeepState

Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще одного підлітка

Глава МЗС Угорщини засудив український удар по "Дружбі" та пригрозив припиненням поставок електроенергії

ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

МАГАТЕ відзначає зростаючі труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА