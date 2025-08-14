Інтерфакс-Україна
09:18 14.08.2025

На Сумщині і Херсонщині від ворожих атак постраждали 7-річна дівчинка і 16-річний юнак

На Сумщині внаслідок ракетного удару з РФ постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади. Унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, стан дівчинки стабільний, загрози життю немає. Чоловік отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, лікується амбулаторно", - написав він у телеграм у четвер.

Також внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт, зазначив Григоров.

У Херсонській області з самого ранку російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне.

"Внаслідок "прильоту" у будинок постраждав 16-річний хлопець. Дитину госпіталізували з вибуховою травмою, гострою реакцією на стрес, уламковими пораненнями руки та ніг. Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості. Підліток — під наглядом наших медиків", - повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у телеграм.

Теги: #сумська #херсонська #обстріли

