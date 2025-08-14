Захисники України вночі знищили 24 із 45 ворожих дронів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 14 серпня (із 21.00 13 серпня) атакував 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл., 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.