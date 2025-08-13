Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп під час консультацій з європейськими лідерами в середу щодо запланованої на п'ятницю зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці заявив, що питання контролю над територіями мають вирішувати президент України Володимир Зеленський та Путін, а сам він не може приймати ніяких остаточних рішень, оскільки він не з цього регіону, але висловив переконання, що обмін територіями буде необхідним як частина мирної угоди, повідомило американське видання Axios з посиланням на власні джерела.

"Трамп сказав, що саме Володимир і Володимир повинні обговорювати території один з одним, а не він", - сказав співрозмовник видання.

Повідомляється, що Трамп запропонував заморозити більшість ліній фронту, з додатковими "обмінами землями". Але потенційно мова йде лише про фактичний контроль над територіями без міжнародного визнання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Трамп "значною мірою погодився" під час розмови, що Росії не може бути надано юридичне визнання територій, які вона окупувала під час війни.

Під час консультацій в середу Трамп заявив Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на п'ятничному саміті з Путіним полягають у досягненні припинення вогню та кращому розумінні того, чи можлива повноцінна мирна угода, повідомили виданню два джерела, обізнані з цією розмовою. При цьому, за їх інформацією, Трамп під час зустрічі применшував ймовірність значних проривів у мирному врегулюванні внаслідок зустрічі на Алясці. При цьому видання відзначило, що ці консультації були останнім шансом для Зеленського та ключових європейських лідерів сформувати мислення Трампа перед зустріччю.

Повідомляється, що Зеленський сказав Трампу під час розмови, що "Путіну не можна довіряти". Президент України також закликав до посилення тиску на РФ та стверджував, що Путін лише блефує, коли діє так, ніби санкції не матимуть жодного ефекту.

Також Зеленський сказав, що жодного дипломатичного рішення не може бути досягнуто без України, і наголосив, що має відбутися тристоронній саміт за участю нього, Трампа та Путіна. "Трамп підтримав цю ідею, але Путін відмовився", - пише видання, не уточнюючи, коли була зроблена така пропозиція і за яких обставин Путін виголосив свою відмову.

Джерело, яке було на розмові, повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію і сказав Трампу, що "зустріч — це дуже важлива річ для Путіна". Мерц і генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними", а прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "порушила кілька слушних питань". Президент Польщі Кароль Навроцький "нагадав Трампу про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща воювала разом з українцями проти більшовиків у Росії", повідомило джерело.

Трамп сказав лідерам під час розмови, що надасть їм оновлену інформацію після зустрічі з Путіним.

Як повідомлялося, у середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. Після цього почалася зустріч "Коаліції охочих".