Мерц: переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні

Фото: https://x.com/bundeskanzler

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив перемовини європейських лідерів, зокрема, президента України Володимира Зеленського, а також їх консультації з президентом США Дональдом Трампом щодо запланованої на п'ятницю зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці та заявив про надію на припинення в Україні війни.

"Переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре. Є надія на мир в Україні. Ми хочемо, щоб Дональд Трамп досяг успіху в Алясці, і ми, європейці, робимо все, щоб налаштувати цю зустріч у правильному напрямку", - написав Мерц в Х у середу.

Як повідомлялося, у середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. Після цього почалася зустріч "Коаліції охочих".