Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

Розмова президента США з Дональда Трампа з лідерами європейських країн, в тому числі з президентом України Володимиром Зеленським, щодо запланованої на п'ятницю зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці тривала понад годину, повідомляє Канцелярія президента Польщі в соцмережі Х в середу.

"Безпосередньо перед переговорами на Алясці президент Трамп вирішив провести консультації з ключовими європейськими лідерами, серед яких, звичайно ж, був і президент Польщі Кароль Навроцький. Ця понад годинна розмова щойно завершилася. У ній також взяли участь канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністр Італії, президент Франції, президент України, президент Європейської Комісії, генеральний секретар НАТО та президент Фінляндії – невелика група відданих справі європейських політиків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. Після цього почалася зустріч "Коаліції охочих".