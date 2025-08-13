Інтерфакс-Україна
Події
18:45 13.08.2025

Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

1 хв читати

Розмова президента США з Дональда Трампа з лідерами європейських країн, в тому числі з президентом України Володимиром Зеленським, щодо запланованої на п'ятницю зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці тривала понад годину, повідомляє Канцелярія президента Польщі в соцмережі Х в середу.

"Безпосередньо перед переговорами на Алясці президент Трамп вирішив провести консультації з ключовими європейськими лідерами, серед яких, звичайно ж, був і президент Польщі Кароль Навроцький. Ця понад годинна розмова щойно завершилася. У ній також взяли участь канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністр Італії, президент Франції, президент України, президент Європейської Комісії, генеральний секретар НАТО та президент Фінляндії – невелика група відданих справі європейських політиків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. Після цього почалася зустріч "Коаліції охочих".

Теги: #польща #розмова #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 13.08.2025
Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

18:43 13.08.2025
Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

18:28 13.08.2025
Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

18:18 13.08.2025
Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

16:55 13.08.2025
Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

15:42 13.08.2025
Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні

Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні

15:31 13.08.2025
Стефанчук та спікер парламенту Швеції Норлен узгодили дії для справедливого миру в Україні

Стефанчук та спікер парламенту Швеції Норлен узгодили дії для справедливого миру в Україні

14:26 13.08.2025
Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group Паппергером

Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group Паппергером

07:46 13.08.2025
Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

18:14 12.08.2025
Зеленський після розмови з президентом Румунії: зараз все вирішує рішучість Трампа та єдність Європи

Зеленський після розмови з президентом Румунії: зараз все вирішує рішучість Трампа та єдність Європи

ВАЖЛИВЕ

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

ОСТАННЄ

Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Мерц: переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ

Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Наступні дні та тижні можуть стати вирішальними у мирному процесі щодо України – Стубб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА