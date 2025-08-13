Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Президент США Дональд Трамп заявив, що територіальні питання можуть вирішуватися лише з Україною, повідомив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками онлайн-розмови лідерів.

"Ще один чіткий момент, озвучений президентом Трампом: територіальні питання, що належать до компетенції України, не можуть і не будуть обговорюватися безпосередньо кимось іншим, крім президента України. Ми підтримуємо цю позицію; її дуже чітко озвучив президент Трамп, і це задає тон зустрічі", - сказав він журналістам.

Водночас Макрон наголосив, що станом на зараз на столі переговорів немає жодних серйозних планів обміну територіями.

Французький лідер зазначив, що Трамп дуже чітко заявив про американську мету - домогтися припинення вогню під час цієї зустрічі в Алясці.

"І дуже важливо, щоб під час цієї зустрічі дійсно було досягнуто перемир’я, причому за посередництва США. Ми підтримуємо цю ініціативу, так само як і нові обміни полоненими та звільнення дітей", - додав Макрон.

Він також наголосив на критичній важливості гарантій безпеки.

"Зберігається зв’язок між будь-якими територіальними поступками та гарантіями безпеки, які будуть надані Україні. Ви знаєте, що це – позиція, яку ми відстоювали і за яку боролися останні місяці, і яка навіть призвела до створення та планування нашої коаліції охочих. президент Трамп чітко висловився і з цього приводу", - заявив французький президент.

У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.