Інтерфакс-Україна
Події
19:02 13.08.2025

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

2 хв читати
Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Президент США Дональд Трамп заявив, що територіальні питання можуть вирішуватися лише з Україною, повідомив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками онлайн-розмови лідерів.

"Ще один чіткий момент, озвучений президентом Трампом: територіальні питання, що належать до компетенції України, не можуть і не будуть обговорюватися безпосередньо кимось іншим, крім президента України. Ми підтримуємо цю позицію; її дуже чітко озвучив президент Трамп, і це задає тон зустрічі", - сказав він журналістам.

Водночас Макрон наголосив, що станом на зараз на столі переговорів немає жодних серйозних планів обміну територіями.

Французький лідер зазначив, що Трамп дуже чітко заявив про американську мету - домогтися припинення вогню під час цієї зустрічі в Алясці.

"І дуже важливо, щоб під час цієї зустрічі дійсно було досягнуто перемир’я, причому за посередництва США. Ми підтримуємо цю ініціативу, так само як і нові обміни полоненими та звільнення дітей", - додав Макрон.

Він також наголосив на критичній важливості гарантій безпеки.

"Зберігається зв’язок між будь-якими територіальними поступками та гарантіями безпеки, які будуть надані Україні. Ви знаєте, що це – позиція, яку ми відстоювали і за яку боролися останні місяці, і яка навіть призвела до створення та планування нашої коаліції охочих. президент Трамп чітко висловився і з цього приводу", - заявив французький президент.

У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

Теги: #онлайн_конференція #макрон #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 13.08.2025
Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

18:43 13.08.2025
Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

18:28 13.08.2025
Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

18:18 13.08.2025
Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

18:05 13.08.2025
ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

06:23 10.08.2025
Стармер і Макрон домовилися тісно взаємодіяти з Трампом при підготовці його зустрічі з Путіним

Стармер і Макрон домовилися тісно взаємодіяти з Трампом при підготовці його зустрічі з Путіним

18:25 09.08.2025
Франція, Британія та Німеччина віддані підтримці України - Макрон

Франція, Британія та Німеччина віддані підтримці України - Макрон

10:41 14.10.2022
Parimatch Foundation запрошує на онлайн-конференцію "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"

Parimatch Foundation запрошує на онлайн-конференцію "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"

ВАЖЛИВЕ

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

ОСТАННЄ

Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Мерц: переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ

Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Наступні дні та тижні можуть стати вирішальними у мирному процесі щодо України – Стубб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА