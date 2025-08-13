Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

Фото: Pixabay

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф повідомив, що провів телефонну розмову прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером перед переговорами між міжнародними партнерами, США та Україною щодо основних принципів досягнення перемир'я напередодні саміту в п'ятницю в Алясці.

"Сьогодні знову відбуваються переговори між міжнародними партнерами, США та Україною щодо основних принципів досягнення перемир'я напередодні саміту в п'ятницю в Алясці. З нашим добрим сусідом і важливим партнером Кіром Стармером я щойно обговорив ці переговори", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

За словами Схоффа, спільна позиція Нідерландів та Великої Британії полягає в тому, що Україна сама вирішує своє майбутнє та потребує сталого миру з гарантіями безпеки.

"Ми згодні з важливими умовами для досягнення перемир'я: Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів. Жодних рішень щодо України без України. Україна потребує надійних гарантій безпеки", - написав він.

Він наголосив, що тим часом дуже важливо продовжувати тиснути на Росію, працюючи над досягненням кінцевої мети: справедливого і тривалого миру.