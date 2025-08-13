Інтерфакс-Україна
15:48 13.08.2025

Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Гарантування рівних правил гри для всіх учасників ринку, чесна конкуренція, відсутність будь-якого бюрократичного тиску на доброчесний бізнес – такі спільні завдання задекларувала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі з командою Бюро економічної безпеки і бізнес-асоціаціями.

"Усі погоджуємось, що особлива роль БЕБ насамперед як аналітичного органу сприятиме виявленню системних загроз для економіки, захисту доброчесного бізнесу та запобіганню правопорушенням", – написала вона у Телеграм за результатами спілкування.

Свириденко вважає, що від ефективного бізнесу залежить спроможність фінансувати оборону та виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями, тож знову пообіцяла заходи дерегуляції та водночас детінізації в Україні, як два елементи, необхідні для відчутного зростання економіки.

"Домовились, що будемо діяти скоординовано", – підсумувала прем’єрка.

Згідно до релізу БЕБ, у зустрічі також брали участь провідні галузеві бізнес-асоціації та члени Ради з питань підтримки підприємництва. На фото, серед інших, видно засновника інвестиційної компанії EFI Group Ігоря Ліскі, СЕО мережі "Аврора" Тараса Панасенко та засновника KAN Development Ігоря Ніконов.

"Під час зустрічі йшлося про проблемні питання, які турбують бізнес у різних секторах, очікування від роботи Бюро економічної безпеки та побудову партнерських відносин між підприємцями та державою", – коротко описало її Бюро.

