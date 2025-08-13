Інтерфакс-Україна
04:45 13.08.2025

Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Російські окупанти атакували позиції українських підрозділів ще на 12 напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська, де українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в напрямку Шандриголового й Серебрянки. Три боєзіткнення не стихають дотепер.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів окупаційних військ у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції українських захисників в районах Олександро-Шультиного та Ступочок. Сили оборони успішно відбили обидві атаки загарбників.

Чотири рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Неліпівки, Щербинівки та Яблунівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону українських захисників у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступав у напрямку Полтавки, завдав авіаційного удару по району населеного пункту Білогір'я.

На Оріхівському напрямку українські військові зупинили дві штурмові дії ворога у районі Кам’янського. Населені пункти Степногірськ та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог шість разів атакував у бік позицій українських захисників. Водночас противник завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02RPSopZV6CHcBtgB1rSkBaTj7HHpQ54GrmVbvoNDe3AmMbgCjhHoWLtiPoifCv9Zvl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

