Інтерфакс-Україна
Події
03:34 13.08.2025

Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп та Владімір Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон, що в Анкоріджі, штат Аляска, повідомляє CNN.

Як зазначає видання, у США зіштовхнулись з проблемою того, що наразі є пік туристичного сезонну на Алясці. Саме тому варіанти, доступні та обладнані для проведення двох світових лідерів, були сильно обмежені.

Повідомляється, що організатори зустрічі прийшли до думки, що єдиним містом на Алясці з життєздатними варіантами саміту буде Анкорідж.

"І лише об’єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути оптики розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", - пише видання з посиланням на джерела у Білому домі.

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з Путіним у місті Анкорідж на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні, інші теми не є пріоритетними, заявила у вівторок представник Білого дому Керолайн Левітт.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/08/12/politics/trump-putin-meeting-plan-location

Теги: #рф #президенти #зустріч #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 13.08.2025
Рубіо: Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками Путіну

Рубіо: Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками Путіну

23:39 12.08.2025
Рубіо обговорив з Лавровим підготовку до саміту на Алясці

Рубіо обговорив з Лавровим підготовку до саміту на Алясці

23:09 12.08.2025
Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

22:07 12.08.2025
Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці віч-на-віч, підсумкова пресконференція ще узгоджується – Білий дім

Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці віч-на-віч, підсумкова пресконференція ще узгоджується – Білий дім

21:14 12.08.2025
Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

20:49 12.08.2025
Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

20:29 12.08.2025
Зеленський: Втрати на фронті приблизно 1 до 3, втрати РФ втричі більші

Зеленський: Втрати на фронті приблизно 1 до 3, втрати РФ втричі більші

13:48 12.08.2025
Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

09:01 12.08.2025
США закривають повітряний простір над Анкоріджем під час зустрічі Трампа і Путіна

США закривають повітряний простір над Анкоріджем під час зустрічі Трампа і Путіна

06:15 12.08.2025
Міністр оборони США: Трамп створив умови для можливої мирної угоди з Путіним. Путін відчуває тиск

Міністр оборони США: Трамп створив умови для можливої мирної угоди з Путіним. Путін відчуває тиск

ВАЖЛИВЕ

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

ОСТАННЄ

Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Голова СБУ: НАБУ сприяє слідству по детективам, ми не перешкоджаємо їх реалізаціям

Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція

Голова СБУ про курйози спецоперації "Павутина": хотіли раніше, але водії "зайшли в запій"

СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ, є певні ноу-хау, які летять за 700 км - Малюк

Зеленський обговорив з еміром Катару дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

Україна та Канада ухвалили спільні дії щодо непорушності міжнародного права з питань українських територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА