Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби на фронті відбулось 133 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, російські загарбники завдали одного ракетного удару чотирма ракетами та 67 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб.

Крім того, залучили для ураження 1 528 дронів-камікадзе та здійснили 3 637 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02RPSopZV6CHcBtgB1rSkBaTj7HHpQ54GrmVbvoNDe3AmMbgCjhHoWLtiPoifCv9Zvl