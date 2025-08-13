Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку 167 особи особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 35 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 167 окупантів, з них 116 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також українські військові знищили дві бойові броньовані машини, 85 безпілотних літальних апаратів, шість автомобілів, дві антени безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотних літальних апаратів противника.

На Покровському напрямку від початку доби противник атакував в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського та Променя.

Українські захисники зупинили 33 штурмові дії противника, ще два боєзіткнення тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02RPSopZV6CHcBtgB1rSkBaTj7HHpQ54GrmVbvoNDe3AmMbgCjhHoWLtiPoifCv9Zvl