Інтерфакс-Україна
21:24 12.08.2025

Україна та Канада ухвалили спільні дії щодо непорушності міжнародного права з питань українських територій

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів розмову зі спікером Палати громад Канади Френсісом Скарпаледжою, повідомляє пресслужба парламенту в телеграм-каналі.

Як повідомляється, сторони чітко підтвердили, що питання українських територій не є предметом для обговорення, а агресору (РФ – ІФ-У) не можна віддавати те, що він намагається незаконно захопити чи утримати. Україна разом з партнерами діятиме, щоб міжнародне право залишалося непорушним.

"Путін систематично порушував усі домовленості та міжнародні угоди. Наше спільне завдання - знайти ефективні важелі тиску, щоб змусити його виконувати міжнародне право", - наголосив Стефанчук.

Співрозмовники погодилися й надалі робити все можливе для досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Стефанчук подякував спікеру Палати громад Канаді за послідовну підтримку, відданість принципам демократії та активну участь у зміцненні безпеки в Україні та світі.

 

